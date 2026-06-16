Carabinieri, il generale Del Monaco visita le stazioni di Villaseta e Realmonte

Nella mattinata odierna, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, si è recato presso le Stazioni Carabinieri di Realmonte e Villaseta, presìdi territoriali dell’Arma dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Agrigento.

Nel corso degli incontri, l’Alto Ufficiale è stato accolto dai rispettivi Comandanti di Stazione e ha incontrato i militari in servizio presso i due reparti, intrattenendosi con il personale sulle principali attività istituzionali svolte quotidianamente sul territorio.

In occasione della tappa presso la Stazione Carabinieri di Villaseta, frazione del Comune di Agrigento, erano altresì presenti il Tenente Colonnello Vincenzo Bulla, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, e il Maggiore Annamaria Putortì, Comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento.

La presenza del Comandante della Legione ha rappresentato un momento di vicinanza e confronto con i militari delle Stazioni, che costituiscono il primo e più diretto punto di riferimento dell’Arma per le comunità locali, assicurando prossimità, ascolto, prevenzione e controllo del territorio.

Il Generale Del Monaco ha rivolto al personale parole di apprezzamento per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dai presìdi territoriali dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica e nel rafforzamento del rapporto di fiducia con i cittadini.

In chiusura, il Comandante della Legione ha incoraggiato i militari a proseguire con la consueta dedizione nell’assolvimento dei compiti istituzionali, confermando l’attenzione della Legione Carabinieri “Sicilia” verso le realtà territoriali della provincia di Agrigento.