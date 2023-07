Carcasse di animali morti e spazzatura, sgomberato edificio in via Atenea

Dopo varie segnalazioni da parte dei residenti della via Ficani, traversa della Via Atenea, il salotto buono di Agrigento, i vigili del fuoco insieme alla polizia locale, hanno sgomberato questa mattina un edificio all’interno del quale c’erano gatti, carcasse di animali morti e tanta spazzatura.

La proprietaria, che non abita in quella casa, ogni giorno, stando a quanto raccontato dai residenti portava da mangiare ai gatti ma accumulava nel frattempo spazzatura; molto probabilmente, dopo aver valutato la situazione e ascoltato la donna, potrebbe anche scattare la denuncia per maltrattamenti di animali.

Sul posto si è recato anche il sindaco Franco Miccichè e l’assessore Cantone, che hanno chiamato la ditta che si occuperà della disinfestazione dell’ immobile e della via Ficani.