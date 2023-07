Carenza di personale, Asp di Agrigento apre le porte ai medici stranieri 

L’Asp di Agrigento, nel tentativo di frenare la carenza di personale ed evitare interruzioni dei servizi in diversi reparti negli ospedali, apre le porte ai medici stranieri. L’avviso pubblico è stato firmato dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia. Il provvedimento si è reso necessario – si legge nell’atto – perché per alcune discipline l’espletamento dei concorsi di dirigente medico non ha soddisfatto il necessario fabbisogno aziendale mentre, per altre discipline, le procedure di concorso sono in itinere”.

L’Asp di Agrigento aveva cercato di conferire gli incarichi anche al personale in quiescenza ma questo al momento non è bastato. Così si è deciso di rivolgersi anche ai medici stranieri per evitare il collasso in molti reparti: tra questi Chirurgia generale, medicina interna, pneumologia, ortopedia, pediatria, ostetricia e ginecologia. I medici stranieri verranno assunti con un contratto a tempo determinato fino al dicembre 2024. I professionisti non potranno essere stabilizzati per come sancito dalla legge sul reclutamento dei medici stranieri.