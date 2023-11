Cgil Agrigento in piazza  nella giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Si svolgerà ad Agrigento, a Porta di Ponte, alle ore 17.30 di sabato 25 novembre,l’ iniziativa della CGIL di Agrigento per dire basta alla violenza sulle donne. La CGIL, sempre in prima linea nella lotta alla violenza di genere- spiega il Segretario generale Alfonso Buscemi – quest’anno, in occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha deciso di scendere in piazza, tra la gente con un flash mob, che vedrà in prima linea gli uomini della CGIL agrigentina, con l’obiettivo di trasmettere alla collettività il messaggio secondo cui il problema della violenza di genere è un problema che riguarda gli uomini, di cui le donne sono esclusivamente vittime.

L’ iniziativa, che si articolerà in diversi momenti, –comunicano le dirigenti sindacali della Cgil agrigentina Caterina Sparacino per il Dipartimento donne e pari opportunità e Maria Concetta Barba per il Dipartimento Giovani cultura e legalità – vedrà la partecipazione del segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino, dell’ intero gruppo dirigente provinciale della CGIL di Agrigento con a capo il segretario generale Alfonso Buscemi e di una rappresentanza di studenti e studentesse provenienti dal Liceo Scientifico R. Politi che interverranno con letture di testi e testimonianze sul tema della violenza di genere. Ci sarà spazio anche per due momenti in cui attraverso flash mob verranno esibiti cartelli con messaggi che invitano a riflettere su come si può e si deve contribuire, affinchè questi femminicidi non avvengano mai più. L’ intero evento sarà accompagnato da momenti musicali a cura di Filippo Munda e Antonino Tirrito.