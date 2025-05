Contrada Consolida, al via fase di indagine per bonificare l’area

«Oggi compiamo un passo concreto verso la tutela dell’ambiente e la sicurezza del nostro territorio. Con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo per la realizzazione dei Piani di Indagine Preliminare sulla discarica dismessa di contrada Consolida, diamo avvio a un intervento atteso da tempo, fondamentale per avviare la bonifica di un’area a sospetta contaminazione.” Lo dice in una nota l’assessore comunale, Gerlando Principato.

Grazie al contributo previsto dall’art. 9 della L.R. n. 25/2024, e al finanziamento concesso con D.D.G. n. 2090 del 09/12/2024 pari a € 11.500,00, nell’ambito del “Fondo di progettazione per la bonifica dei siti inquinati”, il Comune di Agrigento ha potuto approvare il progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 172.000,00. Questo ci consente di affrontare con rigore tecnico e trasparenza una fase di indagine indispensabile per ogni futura attività di risanamento ambientale.

Si tratta di un risultato che nasce dalla sinergia tra gli uffici comunali, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, i professionisti incaricati e i tecnici del Comune di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto con competenza e tempestività.

L’attenzione alle problematiche ambientali e alla rigenerazione urbana passa anche da questi interventi di progettazione, spesso poco visibili ma fondamentali: rappresentano infatti la base tecnica indispensabile per ogni vera trasformazione. Continueremo a lavorare affinché ogni parte del nostro territorio, anche quelle più marginalizzate, possa essere risanata e restituita in sicurezza alla comunità.»