Frecce artigianali scagliate dal balcone, denunciato un 34enne

Un intervento tempestivo nato dalla sinergia tra istituzioni locali e l’Arma dei Carabinieri. I militari della Stazione di Isola delle Femmine sono intervenuti all’interno di un’abitazione a seguito di una segnalazione giunta direttamente dal Sindaco del Comune marinaro. La notizia, originata da un video diffuso su una nota piattaforma social e giunto all’attenzione del Primo Cittadino, ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti del caso.

Nel filmato si vedeva un uomo scagliare dardi dal proprio balcone sulla pubblica via, e l’immediata comunicazione al Comandante della Stazione, ha permesso ai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, di individuare rapidamente l’immobile e procedere alla perquisizione.

I Carabinieri hanno così identificato l’occupante dell’appartamento, un palermitano di 34 anni e, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato 7 fionde artigianali di varie dimensioni, 1 bastone a T, 6 aste sottili in alluminio e legno e 2 frecce artigianali dotate di punta. Il materiale è risultato perfettamente compatibile con i dardi precedentemente rinvenuti all’interno del giardino di un vicino Istituto Comprensivo, ben visibile proprio dalla balconata dell’immobile e ripreso nel video. Il 34enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di getto di cose pericolose.L’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia del monitoraggio del territorio e l’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i Carabinieri, pronti a verificare con immediatezza qualsiasi situazione di potenziale pericolo o illegalità veicolata anche attraverso i canali digitali.