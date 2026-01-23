Danni del ciclone Harry, Miccichè: “interventi urgenti per salvare la strada di Viale delle Dune”





“Nell’immediato la soluzione è creare una barriera provvisoria di scogli per evitare che le prossime mareggiate possano continuare con l’erosione. So che l’assessorato regionale sta lavorando, e per questo ringrazio l’assessore Savarino, ma a volte la burocrazia è lenta e nelle more di un progetto che è già stato redatto e finanziato, adesso dobbiamo correre ai ripari ed è nostra intenzione, con fondi del Comune, tamponare la situazione e creare questa barriera ed evitare che viene giù anche la strada e far si che poi si possa lavorare con più tranquillità nel futuro”. Queste le parole del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè a margine della riunione operativa convocata al fine di predisporre i primi interventi urgenti a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry. Alla riunione oltre ai componenti dell’Amministrazione comunale, hanno preso parte all’incontro rappresentanti della Soprintendenza, del Genio Civile, del Demanio Marittimo, di AICA, dell’Autorità di Bacino, della Protezione Civile Comunale di Agrigento e dell’ASP.

Nella frazione balneare di San Leone il ciclone Harry oltre a danneggiare altre porzioni della pista ciclabile di viale Delle Dune, ha devastato anche il solarium di Piazzale Giglia; il mare non ha risparmiato ben cinque chioschi sulla spiaggia sul Lungomare Falcone Borsellino e lungo il viale Delle Dune. Secondo la stima provvisoria elaborata dal Dipartimento regionale della Protezione civile i danni in provincia di Agrigento ammontano complessivamente a 33 milioni e 600 mila euro, di questi solo 2 milioni e 800 mila euro riguardano i danni alle attività commerciali, produttive e balneari: un settore già fragile e particolarmente esposto agli eventi climatici estremi.

“Dopo il passaggio del ciclone quello che abbiamo potuto notare come danni nell’immediato è lo stravolgimento completo del sistema dunale, che parte da Piazzale Giglia e arriva fino alle Dune, ma anche lo stravolgimento di tutte le barriere frangiflutti”, dice Attilio Sciara responsabile della Protezione Comunale Civile che ha predisposto una relazione inviata alla Protezione Civile Regionale che, grazie all’intervento Presidente Schifani, chiederà al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza “Bisogna, continua Sciara, così come ha detto il sindaco, intervenire sulla strada e creare una scogliera a supporto della pista ciclabile. Questi interventi garantiranno nell’immediato una messa in sicurezza della porzione della pista ciclabile in attesa degli interventi definitivi. Bisogna fare i conti adesso con una realtà climatica che è cambiata che ci impone di fare degli interventi urgenti su tutto il litorale, solo così possiamo preservare le infrastrutture e le attività commerciali presenti sulla nostra costa”, ha concluso Sciara della Protezione civile.