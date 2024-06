Detenuto aggredisce agenti nel carcere di Agrigento, in 4 finiscono all’ospedale 

Momenti di tensione nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove un detenuto straniero ha aggredito quattro agenti della polizia penitenziaria. Gli uomini in divisa erano intervenuti nella cella dopo aver sentito delle urla. Appena arrivati sul posto hanno notato un materasso in fiamme. Il detenuto, alla vista degli agenti, si è scagliato al loro indirizzo cominciando a sferrare calci e pugni. In quattro sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento con traumi sparsi. A denunciare l’accaduto è l’ispettore Calogero Spinelli, segretario nazionale del sindacato Fsa Cnpp.