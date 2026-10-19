“Dialoghi Musicali”: a Villa Bonfiglio la grande musica da camera gratuita e aperta a tutti

Presso la Tenda lo Slancio a Villa Bonfiglio, dopo un’estate intensa, incomincia la nuova programmazione autonno-invernale, pronta ad accogliere i cittadini con eventi di valore, incontro e cultura. Si parte subito con il primo grande appuntamento di una rassegna di altissimo profilo intitolata “Dialoghi Musicali – Concerti a Porta Aperta”. L’iniziativa nasce dalla proficua sinergia tra la Comunità Missionaria Porta Aperta e l’Associazione Centro Studi Musicali “P. Flora”. Grazie a questa collaborazione, lo spazio di Tenda lo Slancio si trasforma in un vero e proprio salotto musicale urbano: gli incontri si terranno ogni quindicina di giorni circa, offrendo alla città un appuntamento costante con la musica da camera d’eccellenza, ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Il primo evento: Flauto e Chitarra in concerto.Ad inaugurare la stagione sarà una serata all’insegna delle atmosfere intime ed eleganti della musica da camera. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre alle ore 19:30. I protagonisti della prima serata saranno due valenti musicisti: Simone Marinoal flauto Paolo Tessitore alla chitarra .Il duo regalerà al pubblico un viaggio sonoro raffinato ed emozionante, eseguendo brani di celebri maestri come Margola, Fauré, Villa-Lobos, Piazzolla e composizioni originali dello stesso Marino. Un’opportunità per tutti gli amici della Comunità Missionaria Porta Aperta.

I “Dialoghi Musicali” rappresentano un invito aperto ad arricchire la vita culturale della città, rendendo la grande musica accessibile a tutti in un contesto accogliente e informale. Un’occasione perfetta per ritrovarsi, condividere emozioni e vivere Villa Bonfiglio anche nei mesi autunnali.