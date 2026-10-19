Salute mentale in carcere, protocollo tra l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e il Garante regionale dei detenuti

Un supporto concreto agli staff sanitari delle carceri siciliane per l’assistenza ai detenuti con problematiche psichiatriche. È l’obiettivo del protocollo di collaborazione per la promozione della salute mentale firmato sabato 17 ottobre ad Agrigento dall’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, Antonino De Lisi.

L’intesa è stata sottoscritta nel corso dell’assemblea dell’Unione, alla presenza del presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco e dei presidenti di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati siciliani. Il protocollo prevede la costituzione di un elenco di medici psichiatri, individuati dall’Unione nelle diverse province siciliane, che a titolo volontario e d’intesa con le direzioni degli istituti di pena affiancheranno il personale sanitario nell’assistenza ai detenuti che presentano disturbi psichiatrici non così gravi da richiedere il ricovero nelle strutture protette. Un primo elenco è già stato definito.

«L’Unione ha sempre prestato grande attenzione alla situazione delle carceri e alle condizioni dei detenuti – spiega il presidente dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, Rosario Pizzino –. Abbiamo riflettuto anche sul tema della salute mentale, una problematica delicata e complessa che riguarda l’Avvocato nell’esercizio della sua funzione sociale. Dall’incontro di queste due sensibilità è nata l’idea di affiancare e sostenere gli staff sanitari degli istituti di pena nell’assistenza ai detenuti con disagio psichico, grazie a medici psichiatri che si sono resi disponibili su base volontaria. Per questo abbiamo costruito questo percorso di collaborazione con il Garante regionale».

La firma ha chiuso una giornata che si era aperta con il convegno “Il linguaggio di genere alla prova del principio di uguaglianza. Diritto, istituzioni e potere della lingua”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento in collaborazione con l’Unione, la Rete dei Comitati Pari Opportunità della Sicilia e il Parco archeologico Valle dei Templi.