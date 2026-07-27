Agrigento

L’Agrigentino Gerlando Navarra Ambasciatore dei valori dello sport e del sociale

E' stato premiato nell’ambito del Mandela Day per il suo costante impegno a favore delle persone più fragili.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A  Roma, nella sede del Coni ,nell’ambito delle celebrazioni del Mandela Day, il sottufficiale della Marina Militare Italiana Gerlando Navarra, agrigentino di nascita e residente da oltre vent’anni alla Spezia, è stato insignito del riconoscimento di “Eccellenza Italiana – Ambasciatore dei valori dello sport e del sociale”.

Il prestigioso premio gli è stato conferito dalla presidente dell’Accademia della Legalità, Paola Ventagliei, per il costante impegno umano e sociale che da anni porta avanti a favore delle persone più fragili.

Navarra è infatti da sempre in prima linea nel sostegno alle persone con disabilità, ai militari invalidi in servizio, alle vittime del dovere e del terrorismo, mettendo la propria esperienza al servizio di chi vive situazioni di particolare difficoltà. Accanto a questo impegno, è anche promotore della “Banda dei Super Eroi”, un gruppo formato da ex militari che, indossando i costumi dei supereroi, fanno visita ai reparti pediatrici degli ospedali per regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

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