L’Agrigentino Gerlando Navarra Ambasciatore dei valori dello sport e del sociale

A Roma, nella sede del Coni ,nell’ambito delle celebrazioni del Mandela Day, il sottufficiale della Marina Militare Italiana Gerlando Navarra, agrigentino di nascita e residente da oltre vent’anni alla Spezia, è stato insignito del riconoscimento di “Eccellenza Italiana – Ambasciatore dei valori dello sport e del sociale”.

Il prestigioso premio gli è stato conferito dalla presidente dell’Accademia della Legalità, Paola Ventagliei, per il costante impegno umano e sociale che da anni porta avanti a favore delle persone più fragili.

Navarra è infatti da sempre in prima linea nel sostegno alle persone con disabilità, ai militari invalidi in servizio, alle vittime del dovere e del terrorismo, mettendo la propria esperienza al servizio di chi vive situazioni di particolare difficoltà. Accanto a questo impegno, è anche promotore della “Banda dei Super Eroi”, un gruppo formato da ex militari che, indossando i costumi dei supereroi, fanno visita ai reparti pediatrici degli ospedali per regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.