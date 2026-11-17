Dopo la denuncia dell’Associazione Mareamico sulle condizioni di pericolo del viadotto Ipsas II lungo la strada statale 640, non si è fatta attendere la risposta da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) che in una nota stampa dichiara: “Contrariamente a quanto potrebbe emergere dalla segnalazione dell’associazione Mareamico, l’infrastruttura è da tempo oggetto di attenzione da parte di Anas, nell’ambito delle attività di sorveglianza, monitoraggio e programmazione degli interventi manutentivi finalizzati a preservarne la funzionalità.Infatti, al fine di valutare l’effettiva necessità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in relazione alle condizioni dell’infrastruttura e nelle more dell’esecuzione degli interventi di ripristino, il cui iter autorizzativo risulta particolarmente complesso in ragione dell’ubicazione dell’opera all’interno della Valle dei Templi, si rende noto che sono in fase di ultimazione le verifiche di transitabilità dell’opera condotte ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni e secondo quanto previsto dalle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Inoltre, spiega Anas, in attesa degli esiti di tali verifiche, nel febbraio 2026 è stata emanata una specifica ordinanza che limita il transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 44 tonnellate.Per quanto riguarda le condizioni del calcestruzzo, delle armature metalliche e delle barriere di sicurezza richiamate dall’associazione, occorre distinguere gli aspetti manutentivi dalle valutazioni sulla sicurezza complessiva dell’opera. La presenza di fenomeni di degrado, pur richiedendo le necessarie verifiche e attività di manutenzione, non consente di per sé di trarre conclusioni sulla stabilità dell’intera infrastruttura.Analogamente, le condizioni dei supporti delle tubazioni dei sottoservizi devono essere valutate nell’ambito delle specifiche attività di controllo, senza essere automaticamente associate a criticità strutturali del viadotto. Le squadre di ingegneri specializzati di Anas, dedicate alle ispezioni di ponti e viadotti, continua Anas, svolgono costantemente attività di sorveglianza e monitoraggio delle infrastrutture, compreso il manufatto in questione, al fine di verificare le condizioni delle opere, determinare le Classi di Attenzione ai sensi delle LLGG sui ponti esistenti e programmare ulteriori approfondimenti sulle strutture.La sicurezza della circolazione rappresenta una priorità assoluta e viene perseguita attraverso controlli, valutazioni tecniche e attività manutentive programmate, non sulla base di impressioni o interpretazioni soggettive.Anas ritiene pertanto fuorviante e controproducente prospettare scenari di grave pericolo per la popolazione e per gli utenti della strada senza adeguati riscontri tecnici. Diffondere messaggi allarmistici, presentando come accertate condizioni di rischio che richiedono invece specifiche valutazioni specialistiche, può generare preoccupazioni ingiustificate e compromettere una corretta informazione. Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni rappresentano un contributo importante, purché siano formulate con senso di responsabilità, evitando di trasformare questioni tecniche in motivi di allarme per la collettività. Anas conferma il proprio impegno nella sorveglianza e nel miglioramento delle infrastrutture di competenza, ribadendo che la sicurezza degli utenti si tutela con attività concrete, verifiche tecniche e interventi programmati, non attraverso allarmismi privi di adeguati elementi oggettivi.