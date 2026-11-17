“Abbiamo appreso oggi che il farmaco che potrà permettere a mia moglie di essere curata sarà regolarmente dispensato dall’Asp di Agrigento. Per mia moglie si apre ora una nuova prospettiva terapeutica, nella quale abbiamo temuto a lungo, con inevitabile angoscia, di non potere accedere.” Queste le parole del marito della donna di 43 anni di Sciacca affetta da adenocarcinoma del digiuno, una rara forma di tumore dell’intestino. Il direttore di Oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” Domenico Santangelo, autorizzato dalla direzione sanitaria, ha prescritto il farmaco in questione. Un farmaco nato per curare il tumore della mammella ma che, grazie ad un test specifico (l’indagine molecolare NGS) effettuato dall’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, si è scoperto potere fungere da terapia mirata, dall’alta possibilità di efficacia, anche per la malattia della signora saccense. “Rivolgiamo per questo un sentito ringraziamento al dottor Domenico Santangelo, primario di Oncologia dell’ospedale di Sciacca, al direttore dell’Asp di Agrigento avvocato Delle Donne, al direttore sanitario Elia, a tutti gli esponenti del Parlamento regionale e della Commissione parlamentare Sanità, sia vicini al Governo, sia dell’Opposizione, che si sono impegnati concretamente e tempestivamente per trovare una soluzione, e, naturalmente, all’assessore regionale alla Salute”, si legge nella lettera di ringraziamento. Un pensiero viene rivolto anche ai giornalisti che hanno dato voce a questa storia: “desidero ringraziare vivamente i giornalisti che hanno permesso alla collettività di conoscere la gravità della situazione in cui, nostro malgrado, ci siamo venuti a trovare nella difficile battaglia che stiamo conducendo. Ci ha commosso la solidarietà da parte di tante persone che ne è scaturita”. La lettera si chiude con l’augurio “che la Sanità pubblica faccia ogni sforzo possibile per andare sempre incontro alle necessità dei pazienti. Grazie.”