Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Maninno, eletto come civico, passa a Fratelli d’Italia: l’annuncio è arrivato oggi in una conferenza stampa presso la sede nazionale del partito di via della Scrofa a Roma.

“Mi arrivo’ un messaggio da Giorgia Meloni che diceva ‘non la lascio da solo’. Il quel breve messaggio ho visto il lato molto umano della premier, ero in preda alla disperazione e stavo per dare le dimissioni”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. “Sono arrivato alla scelta di Fratelli d’Italia per quel messaggio di sole cinque parole che mi arrivo’ il 12 settembre del 2023, uno dei giorni piu’ difficili per la mia isola: erano arrivate oltre cento barche di migranti che necessitavano di essere assistiti e accolti. Anche la popolazione dovette dare aiuti perche’ il sistema era andato in tilt”. Nel tempo, ha detto ancora Mannino, “ho visto ridurre drasticamente il numero dei migranti arrivati a Lampedusa e la gestione dell’immigrazione, con i trasferimenti che arrivano in maniera piu’ veloce”. “Prima rimanevano negli hotspot per molto piu’ tempo. La presenza della Croce Rossa ha restituito una gestione limpida e non opaca dell’emergenza rispetto alle precedenti, quando era in mano alle cooperative. A Meloni – sottolinea ancora – il merito di aver portato a Bruxelles la situazione che stavamo vivendo e chiedendo all’Europa di assumersi le proprie responsabilita’. Poi a Lampedusa arrivo’ Ursula von der Layen per vedere con i propri occhi cosa l’isola stava subendo cosi’ da mettere l’Europa di fronte alla realta’”.Mannino ha spiegato il potenziamento dell’assistenza sanitaria sull’isola grazie alla presenza della Croce Rossa Italiana: “Oggi possiamo fare anche visite ginecologiche con l’ ambulatorio di ginecologia, che e’ un importante segno di rispetto dei diritti umani e della persona umana. Oltre ad avere un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha salvato diverse vite, abbiamo istituito anche un servizio oncologico. Chi deve fare chemioterapie puo’ curarsi sul territorio. C’erano persone che dovevano trasferirsi a Palermo e Agrigento”. Stesso discorso, ha detto ancora, per “oculistica sociale e odontoiatria sociale: regalando occhiali o dentiere a persone che non potevano permetterselo, abbiamo fatto cio’ che la politica deve fare nei porti piu’ lontani e inaccessibili in cui i cittadini devono avere gli stessi diritti alla cura, all’istruzione e agli spostamenti. “In Fratelli d’Italia – spiega ancora il primo cittadino isolano – ho trovato un gruppo di persone che ha ridato speranza a un territorio lasciato in balia degli eventi. Ci troviamo sempre al centro del Mediterraneo, ma oggi – ha concluso – siamo un’isola piu’ felice”.

Alla conferenza hanno partecipato l’assessore all’ambiente della Regione Sicilia Giusi Savarino, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Agrigento Adriano Barba, il deputato e commissario di Fratelli d’Italia della Regione Sicilia, Luca Sbardella.

“Diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia a Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa.Lampedusa non è un luogo qualunque. È una frontiera dell’Italia e dell’Europa, un territorio che per anni ha vissuto in prima linea le conseguenze dei flussi migratori, troppo spesso lasciato solo ad affrontare emergenze e difficoltà.Proprio a Lampedusa, attraverso una collaborazione costante tra il sindaco Mannino e il Governo Meloni, abbiamo costruito un rapporto fondato sui fatti, sul confronto e sulla volontà di dare risposte concrete a una comunità che merita attenzione, rispetto e sostegno.La sua adesione a Fratelli d’Italia nasce anche da questo percorso condiviso, dalla gestione degli sbarchi alla necessità di restituire centralità a un’isola strategica per la nostra Nazione. Lampedusa non può essere ricordata soltanto quando c’è un’emergenza: deve essere al centro dell’azione politica e istituzionale“, si legge in una nota di Sbardella commissario di FdI della Regione Sicilia.

Tra gli altri alla conferenza a Roma hanno preso parte il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli e il deputato e responsabile immigrazione Sara Kelany.