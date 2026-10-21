Arpa, via libera alla norma per superare il precariato dei tecnici. Savarino: “Certezze ai lavoratori e alle loro famiglie”
Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, commentando l’approvazione della norma all’Assemblea regionale siciliana che interviene sulla situazione contrattuale del personale tecnico
“Oggi mettiamo la parola fine al precariato di numerosi tecnici professionisti in servizio presso Arpa Sicilia. Parliamo di padri e madri di famiglia che avrebbero visto scadere il proprio contratto il prossimo 30 novembre e che vivevano con l’incertezza di non sapere cosa ne sarebbe stato del loro futuro. Con la norma approvata all’Ars diamo una risposta concreta, restituendo serenità a tanti lavoratori e alle loro famiglie”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, commentando l’approvazione della norma all’Assemblea regionale siciliana che interviene sulla situazione contrattuale del personale tecnico professionale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
“Non parliamo soltanto di contratti – aggiunge l’assessore -, ma di persone, competenze e professionalità che, in questi anni, hanno contribuito a garantire attività fondamentali per la tutela dell’ambiente in Sicilia. Dietro ogni lavoratore ci sono una famiglia, responsabilità e progetti di vita che non possono rimanere sospesi nell’incertezza. Era necessario intervenire per dare una prospettiva concreta a chi, con impegno e professionalità, ha svolto il proprio lavoro al servizio della collettività e noi l’abbiamo fatto”.
“La salvaguardia delle professionalità presenti in Arpa Sicilia è fondamentale per rafforzare le attività di monitoraggio, controllo e prevenzione ambientale, garantendo continuità al lavoro svolto sul territorio. Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Savarino – è dare risposte ai bisogni reali dei siciliani, affrontando le criticità con serietà e responsabilità”.