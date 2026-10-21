Arpa, via libera alla norma per superare il precariato dei tecnici. Savarino: “Certezze ai lavoratori e alle loro famiglie”

“Oggi mettiamo la parola fine al precariato di numerosi tecnici professionisti in servizio presso Arpa Sicilia. Parliamo di padri e madri di famiglia che avrebbero visto scadere il proprio contratto il prossimo 30 novembre e che vivevano con l’incertezza di non sapere cosa ne sarebbe stato del loro futuro. Con la norma approvata all’Ars diamo una risposta concreta, restituendo serenità a tanti lavoratori e alle loro famiglie”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, commentando l’approvazione della norma all’Assemblea regionale siciliana che interviene sulla situazione contrattuale del personale tecnico professionale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

“Non parliamo soltanto di contratti – aggiunge l’assessore -, ma di persone, competenze e professionalità che, in questi anni, hanno contribuito a garantire attività fondamentali per la tutela dell’ambiente in Sicilia. Dietro ogni lavoratore ci sono una famiglia, responsabilità e progetti di vita che non possono rimanere sospesi nell’incertezza. Era necessario intervenire per dare una prospettiva concreta a chi, con impegno e professionalità, ha svolto il proprio lavoro al servizio della collettività e noi l’abbiamo fatto”.

“La salvaguardia delle professionalità presenti in Arpa Sicilia è fondamentale per rafforzare le attività di monitoraggio, controllo e prevenzione ambientale, garantendo continuità al lavoro svolto sul territorio. Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Savarino – è dare risposte ai bisogni reali dei siciliani, affrontando le criticità con serietà e responsabilità”.