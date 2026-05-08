Agrigento

Faceva parcheggiare auto con tesserino falso alla Valle dei templi, denunciato 

L’agrigentino, che è stato denunciato, aveva un tesserino falso e si spacciava per dipendente pubblico addetto all’ufficio informazioni

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Distribuiva informazioni ai turisti e faceva parcheggiare le auto, forse non gratis, spacciandosi per un impiegato pubblico. In realtà quel tesserino era contraffatto e lui era, quindi, un abusivo.

La Polizia locale di Agrigento ha denunciato una persona individuata ad operare nell’area del parcheggio di Porta V per il reato di sostituzione di persona, dopo aver scoperto che l’uomo, un agrigentino, indossava un badge contraffatto. A completare la divisa anche un cappellino che lo qualificava come ufficio informazioni: peccato che però era un ruolo che si era auto attribuito. Il tesserino è stato sequestrato insieme a 50 euro rinvenuti nella disponibilità dell’uomo e frutto verosimilmente della sua attività di parcheggiatore abusivo.

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