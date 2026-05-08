Nuovo prelievo di organi al San Giovanni di Dio, Fiorica: “quando il dolore si trasforma in speranza”

Ancora un prelievo di organi all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove, nelle scorse ore, è stato effettuato il prelievo del fegato da una paziente deceduta presso il reparto di Terapia Intensiva a seguito di una grave emorragia cerebrale. La donna aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi consentendo così di avviare tempestivamente tutto il percorso di procurement.

“Ancora una volta – dichiara il direttore della Terapia Intensiva, Gerlando Fiorica – la cultura della donazione dimostra il suo valore più autentico. Dietro ogni prelievo c’è un grande lavoro umano e professionale, ma soprattutto c’è la scelta consapevole di chi, in vita, decide di dire sì alla donazione, offrendo una concreta possibilità di vita ad altri pazienti”. Si tratta di un’attività che all’ASP di Agrigento continua ad andare avanti con continuità e determinazione, grazie ad una rete organizzativa ormai collaudata e ad operatori sanitari che affrontano procedure particolarmente delicate con elevata competenza professionale e straordinaria sensibilità umana.

Il direttore della Terapia Intensiva ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla dottoressa Rosa Provenzano, responsabile dell’Ufficio di Coordinamento aziendale per il Procurement di organi e tessuti, per il costante e prezioso lavoro di coordinamento svolto in tutte le fasi della procedura.

“Desidero inoltre ringraziare – aggiunge Fiorica – il dottor Francesco Di Lascio, responsabile della Terapia Intensiva, tutto il personale medico e non medico della Terapia Intensiva, i colleghi della Neurologia coordinati dalla dottoressa Maria Giovanna Randisi, e tutto il personale infermieristico del blocco operatorio e della rianimazione. Ognuno ha contribuito con professionalità, senso del dovere e grande spirito di squadra alla buona riuscita dell’intero percorso”.

Fiorica sottolinea anche l’importanza della sensibilizzazione sul tema della donazione: “È particolarmente significativo che questo nuovo gesto di solidarietà arrivi in un periodo in cui si sta promuovendo con forza la possibilità di esprimere il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica. Manifestare in vita la propria volontà rappresenta un atto di civiltà e responsabilità che può davvero fare la differenza”.

La Direzione strategica dell’ASP di Agrigento esprime la più sincera vicinanza alla famiglia della donatrice, ringraziandola per avere rispettato e sostenuto una scelta di straordinaria generosità che, anche nel dolore, ha permesso di donare speranza ad altre persone.