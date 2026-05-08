Vigilia di finale playoff in casa Akragas SLP, Catania: “voglio una squadra aggressiva”

Vigilia di finale playoff in casa Akragas SLP. Domani, sabato 9 maggio alle ore 16, al Comunale “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri affronteranno la Gymnica Scordia in una sfida decisiva per continuare il cammino verso l’Eccellenza. A presentare la gara è mister Sebi Catania, concentrato esclusivamente sull’importanza della partita.

“È uno spareggio. Domani voglio una squadra aggressiva, una squadra che mette intensità, una squadra vogliosa, una squadra che esprime le sue qualità. Vogliamo andare avanti e vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi perché lo meritano e perché lo meritiamo pure noi come gruppo”.Parole brevi ma cariche di significato quelle del tecnico biancazzurro, che chiede ai suoi carattere, determinazione e spirito di sacrificio in una gara senza margine d’errore.Nessuna differenza, invece, rispetto alla scelta di giocare di sabato: “Nessuna”, ha risposto il mister, mantenendo il focus esclusivamente sul campo. L’Akragas chiama a raccolta il proprio pubblico per una partita che vale una stagione.