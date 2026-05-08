Raffadali intitola una via al caporal maggiore Nicola Casà





Raffadali e l’Esercito Italiano questa mattina hanno ricordato il Caporal Maggiore Nicola Casà, a 15 anni da quel tragico 25 febbraio del 2011; il militare, in forza al 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RRAO) “Folgore” di Livorno, è deceduto a causa del ribaltamento di un mezzo militare “Lince” su cui viaggiava.

Una targa commemorativa è stata affissa in via San Vito alla presenza oltre dei familiari e dei tanti amici di Nicola Casà, del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, della maggiore carica militare Colonnello Alessio Di Marzio, comandante del 185º RRAO, accompagnato dal Tenente Colonnello Nino Giuffrida e da una folta delegazione di militari del RRAO.

Una cerimonia toccante per non dimenticare un giovane che è rimasto nel cuore di tutti.