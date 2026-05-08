Sciacca, si è insediato il nuovo presidente del Tribunale: è Bruno Fasciana

“Sarebbe un delitto una eventuale revisione della geografia giudiziaria che metta in discussione il futuro di tribunali come quello di Sciacca”. Lo ha detto il nuovo presidente degli uffici giudiziari saccensi Bruno Fasciana, nel giorno del suo insediamento. Il magistrato ha aggiunto che “bisogna, piuttosto, operare al fine di ricomprendere nella attuale circoscrizione giudiziaria di Sciacca anche diversi comuni che tuttora appartengono alle competenze del tribunale di Termini Imerese, che purtroppo è ingolfato. Sono, quelli, territori più vicini a Sciacca che alla provincia di Palermo”.

In tale direzione, Fasciana si è detto pronto ad interloquire con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, per condividere ogni iniziativa che vada in tale direzione. Fasciana, 65 anni, proveniente dalla presidenza della quarta sezione del Tribunale di Palermo, a Sciacca subentra ad Antonio Tricoli.