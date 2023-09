Ferrovie Kaos, torna il treno storico che attraversa la Valle dei Templi 

Si ritorna a bordo del treno storico anche nella nostra provincia. Dopo la chiusura per lavori della ferrovia Lercara – Agrigento, sabato 16 e domenica 17 settembre le antiche carrozze centoporte percorreranno la linea ferrata tra Palermo e Porto Empedocle, passando anche dalla Valle dei Templi di Agrigento.

L’iniziativa si è potuta realizzare grazie alla volontà e al sostegno dell’assessorato regionale al turismo guidato da Elvira Amata. Il treno storico del prossimo fine settimana è infatti inserito all’interno del cartellone voluto dalla Regione Siciliana che prevede 51 corse storiche in tutta l’isola.

“Dopo un’estate di attesa – ha dichiarato il presidente di Ferrovie Kaos, Mauro Indelicato – possiamo finalmente tornare a ospitare i turisti che scelgono il treno per ammirare gli scenari della Valle dei Templi e di Porto Empedocle. Ringraziamo Fondazione FS e l’assessorato al turismo per il loro lavoro e per aver permesso anche quest’anno la programmazione dei treni turistici nella “nostra” ferrovia”.

I convogli, organizzati da Fondazione FS, partiranno sabato 16 settembre alle 14:18 dalla stazione di Caltanissetta Centrale, con fermate intermedie nelle stazioni di Canicattì, Aragona Caldare, Agrigento Bassa. Il treno poi raggiungerà la stazione “Tempio di Vulcano”, ubicata nel cuore della Valle dei Templi. Qui i viaggiatori avranno l’opportunità di scendere e visitare il suggestivo Giardino della Kolymbethra accompagnati dalle guide del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Chi opterà per proseguire il viaggio fino a Porto Empedocle potrà raggiungere in treno l’ottocentesca stazione di Porto Empedocle Centrale. Il ritorno è programmato per le 21:00, con il treno che partirà da Porto Empedocle Succursale.

Itinerario identico ma con orari diversi invece per il treno di domenica 17 settembre, la cui partenza è prevista per le ore 9:30 e il ritorno programmato invece alle 18:40 da Porto Empedocle Succursale.