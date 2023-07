Festa di San Calogero, “I cavalieri della Valle” e i l’associazione “U carrettu giurgintanu” rinunciano alla Sagra del grano

Si svolgerà domenica, in occasione dei festeggiamenti di San Calogero, la 38esima Sagra del Grano, la processione offertoriale, con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali. Alla processione, come stabilito dalla Questura di Agrigento in materia di ordine e sicurezza, e concordato con il vescovo, la prefettura e il Comune, parteciperanno oltre ai devoti solo i carretti siciliani trainati dai cavalli e non altri animali parati.

“I cavalieri della Valle” e i componenti dell’associazione “U carrettu giurgintanu” hanno rinunciato a prendere parte alla processione perché non sono riuscite ad ottemperare alla richiesta, della Questura di Agrigento, circa la dimostrazione dei requisiti soggettivi e in merito all’adozione delle misure di sicurezza previste.

“Né la Questura, né l’amministrazione cittadina ha negato o vietato alcunché. Sono state soltanto poste le condizioni richieste dalla normativa per svolgere in sicurezza le manifestazioni con equini. Tra queste, anche la richiesta di autodichiarare, a pena di falso, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei conduttori, ad esempio l’assenza dei precedenti per gravi delitti. Gli appartenenti ai sodalizi si sono rifiutati e hanno comunicato che non parteciperanno”. Si legge in comunicato della Questura di Agrigento.