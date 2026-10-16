FestiValle dona un nuovo defibrillatore ad Agrigento, sarà a disposizione al Villaggio Mosè

Villaggio Mosè avrà un nuovo defibrillatore a disposizione di residenti e visitatori. L’inaugurazione si terrà oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 18:30 presso il Bar Veneziano, in viale Leonardo Sciascia 75. L’iniziativa è promossa dal Comune di Agrigento e dall’Associazione FestiValle.

Il dispositivo è stato acquistato dall’Associazione FestiValle con i fondi raccolti durante “FestiValle Christmas”, il concerto gospel di beneficenza tenutosi lo scorso Natale al Teatro Pirandello. La consegna al Comune completa il percorso solidale dell’iniziativa, che ha già consentito di donare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Agrigento un bilirubinometro e due poltrone per l’allattamento, in uso dallo scorso febbraio. Il defibrillatore sarà inaugurato questa sera e messo a disposizione della comunità. La scelta di Villaggio Mosè non è casuale. È una delle aree più trafficate e frequentate della città, con un’alta concentrazione di attività commerciali, servizi e famiglie, attraversata ogni giorno da migliaia di persone. Negli anni il quartiere ha già conosciuto episodi di arresto cardiaco in cui la presenza di un defibrillatore nelle vicinanze avrebbe potuto fare la differenza. Da questa consapevolezza nasce la volontà di dotare la zona di uno strumento capace di salvare una vita.

Il defibrillatore semiautomatico esterno è semplice da usare, pensato anche per chi non ha una formazione sanitaria. In caso di arresto cardiaco i primi minuti sono decisivi: intervenire subito, prima dell’arrivo dei soccorsi, può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo la presenza di dispositivi accessibili nei luoghi di maggiore passaggio è considerata uno dei presidi più efficaci per la tutela della salute pubblica. Il Comune di Agrigento e l’Associazione FestiValle ringraziano il Bar Veneziano per aver accolto il dispositivo e tutti coloro che, partecipando al concerto di beneficenza, hanno reso possibile questo risultato. La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione.