Forte vento ad Agrigento, il sindaco Miccichè: “restate a casa”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che, nella prospettiva delle avverse condizioni meteorologiche già previste per oggi e domani, è atteso dal pomeriggio di oggi un forte aumento di intensità del vento, che potrebbe addirittura superare i 100 kmh.

“In queste ore il personale della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale, a cui si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro attento e senza sosta, è impegnato nel monitorare e mettere in sicurezza vari punti della città, dal centro alla periferia. Sono stati registrati alcuni danni e cadute di calcinacci nella zona del centro storico. Per tale motivo, si raccomanda ai residenti della zona di prestare la massima attenzione”, dice il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che invita la “cittadinanza a restare prudentemente a casa e di uscire solo ed esclusivamente in caso di urgente necessità, ed a mantenersi lontani da alberi, cartelloni pubblicitari e zone che possano mettere a rischio la propria incolumità”.

È stata inoltre predisposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) con recapito telefonico 0922/590520.