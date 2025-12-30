Furti, truffe e una rapina: 25enne agrigentino non risponde al giudice 

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il venticinquenne agrigentino arrestato nella giornata di domenica dalla polizia con l’accusa di aver messo a segno alcuni furti, una rapina e delle truffe nelle ultime settimane tra la Città dei templi e Porto Empedocle.

L’indagato è comparso davanti il gip Micaela Raimondo scegliendo però la via del silenzio. Il giudice nelle prossime ore deciderà se convalidare l’arresto e se applicare misura cautelare. Il venticinquenne attualmente si trova recluso nel carcere di Agrigento.