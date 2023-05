Giornata oltre lo scivolo, incontro al Mudia

Fornire strumenti di base per favorire il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali, assicurando a tutti il diritto di accesso e partecipazione alla vita culturale: è l’obiettivo della Giornata Oltre lo scivolo organizzata dal Museo diocesano di Agrigento in adesione alla proposta delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Obiettivo della giornata, che si svolgerà il prossimo 17 maggio è quello di presentare lo stato di fatto e la progettualità in atto per l’accessibilità museale.

Si tratta dell’accessibilità non solo del Museo Diocesano di Agrigento ma anche di tutto il percorso Arte&Fede che costituisce il MUDIA del Colle di Agrigento.

Un cambio di visione, per realizzare vere e proprie visite inclusive per persone con e senza disabilità.

Saranno presentati i percorsi tattili già realizzati e le metodologie dell’accoglienza e dell’ inclusività già adottate dal Museo diocesano per i laboratori con gli studenti delle scuole, il progetto di accessibilità ai monumenti del centro storico (con il progetto delle navette turistiche) e il progetto presentato al Ministero della Cultura sulla linea del PNNR (M1C3 – Investimento 1.2) sulla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” per i Musei e luoghi della cultura privati, che si è classificato al 6 posto nella graduatoria nazionale su 316 progetti ammessi per tutta l’Italia e al 2 posto nella Graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento MACROAREA SUD.

La Giornata avrà due sezioni, una mattutina con la partecipazione degli studenti e una pomeridiana aperta a tutti per la presentazione della progettualità e l’acquisizione di ulteriori pro-vocazioni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

– ore 10,00 INCONTRO CON GLI STUDENTI

Prof. Francesco Di Paola – Università di Palermo”Metodologie integrate digitali per l’accessibilità dei beni culturali. Presentazione di casi studio e attività pratica”.

-ore 17,30 SEMINARIO DI PRESENTAZIONE

Prof. Francesco Di Paola – Università di Palermo, Transizione (al) digitale per la fruizione inclusiva del Patrimonio culturale, Esperienze applicative,

Ing. Nicola Palmeri – Virtual reality – Information engineering

Dott. Rosario Genghi – Euconsulting progettazione europea

Mudia: accessibilità e inclusione

Bando accessibilità del MIC. Il progetto MUDIA