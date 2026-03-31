Giuseppe Venezia nuovo Presidente del Collegio dei Revisori di Aica

L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci di AICA, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini. A ricoprire l’incarico è il dott. Giuseppe Venezia, scelto all’unanimità dai presenti. Il neo presidente sarà affiancato da altri due componenti del Collegio Calogero Vullo e Paola Milizia, completando così l’organo di controllo dell’azienda. Nel corso della seduta, l’Assemblea ha inoltre affrontato diversi punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza per i Comuni soci e per i cittadini. Tra questi, è stato discusso il tema dei conguagli tariffari relativi alle bollette, argomento che ha suscitato ampio confronto tra i partecipanti.

”Ringrazio i sindaci che hanno votato la mia nomina. Nell’esercizio delle mie funzioni,collaborato da altri due revisori, sarò il garante dello statuto, nonché il regolamento e le norme che sono alla base del buon funzionamento dell’azienda”, dichiara il Pres. del Collegio dei Revisori, Dott.Giuseppe Venezia.

All’incontro hanno preso parte numerosi sindaci della provincia di Agrigento, a testimonianza dell’importanza delle decisioni assunte e della volontà condivisa di garantire una gestione trasparente ed efficiente del servizio idrico. L’Assemblea ha ribadito l’impegno a proseguire nel percorso di miglioramento della governance aziendale, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla tutela degli utenti.

”Esprimiamo soddisfazione per il completamento dell’assetto del Collegio dei Revisori dei Conti di AICA, a seguito della nomina del Presidente deliberata dall’Assemblea dei Sindaci. Si tratta di un passaggio importante per il rafforzamento della governance aziendale e per il pieno esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, elementi fondamentali per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e solidità nella gestione di un servizio pubblico essenziale come quello idrico. Rivolgiamo un augurio di buon lavoro al Presidente e a tutti i componenti del Collegio, nella certezza che il loro contributo sarà determinante per accompagnare AICA nel percorso di crescita, risanamento e consolidamento intrapreso”, dichiara AICA.