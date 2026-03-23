Gramaglia (Fdi): “A due mesi dalle elezioni stop a nuovi affidamenti e gare non urgenti”

“In qualità di consigliere comunale e a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative, ritengo doveroso rivolgere un appello chiaro e responsabile all’Amministrazione comunale, al Sindaco e ai dirigenti dell’Ente: in questa fase delicata della vita istituzionale della nostra comunità è necessario adottare un atteggiamento di prudenza e responsabilità amministrativa.” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Simone Gramaglia.

Il consigliere comunale agrigentino prosegue: “Per questo motivo invito formalmente l’Amministrazione a sospendere l’avvio di tutte le procedure di affidamento e di gara che non siano strettamente indispensabili o vincolate da scadenze inderogabili legate a finanziamenti regionali o nazionali, come nel caso dei fondi PNRR o di altri programmi che impongano tempistiche precise e non prorogabili. A ridosso di un appuntamento elettorale così importante, appare infatti inopportuno avviare procedure che possano impegnare economicamente e amministrativamente il Comune per il futuro, sottraendo di fatto alla prossima amministrazione — che sarà scelta liberamente dai cittadini — la possibilità di compiere scelte autonome e coerenti con il proprio mandato.

In questa fase sarebbe più corretto e rispettoso dei principi di buona amministrazione limitare l’azione dell’Ente alle sole attività di ordinaria amministrazione, garantendo la continuità dei servizi e portando avanti esclusivamente quelle iniziative che non comportino costi per il Comune o che risultino obbligatorie per non perdere importanti opportunità di finanziamento.

Si tratta di una posizione che trova fondamento nei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e responsabilità istituzionale richiamati anche dalla normativa vigente e dalle indicazioni degli organismi di rappresentanza e di tutela degli enti locali.

Il momento che stiamo vivendo richiede equilibrio, rispetto delle istituzioni e senso delle responsabilità. Per questo auspico che l’Amministrazione voglia accogliere questo invito nell’interesse della città, evitando decisioni affrettate che potrebbero apparire improprie a ridosso della consultazione elettorale. La politica, soprattutto nei momenti di passaggio democratico, deve dimostrare senso delle istituzioni e rispetto verso i cittadini