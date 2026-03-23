Siracusa

Tentò di uccidere il cugino a colpi di pistola, arrestato

Aveva esploso dei colpi di pistola contro il cugino, ferendolo a una gamba

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Arrestato e condotto in carcere il 38enne che, a maggio 2022, a Siracusa, aveva esploso dei colpi di pistola contro il cugino, ferendolo a una gamba. L’uomo, con precedenti in materia di armi e associazione di tipo mafioso, e’ stato condannato a 2 anni, un mese e 25 giorni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo di armi in luogo pubblico, favoreggiamento personale e danneggiamento. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla procura di Siracusa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Live
REFERENDUM · 22–23 MARZO 2026
Caricamento…
Recupero dati…
Fonte: Eligendo
Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Concluse le Giornate Fai Primavera, Carapezza: “Un grande successo”
Basket

Fortitudo School Cup: sport, scuola e appartenenza al PalaMoncada
Apertura

Pistola e munizioni per compiere omicidio? Condanna definitiva per Adorno 
Agrigento

I lavori alla Mosella, il sindaco Miccichè: “Rilevante traguardo per Agrigento”
Agrigento

Gramaglia (Fdi): “A due mesi dalle elezioni stop a nuovi affidamenti e gare non urgenti”
Messina

In auto e in casa con cocaina e marijuana, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv