Tentò di uccidere il cugino a colpi di pistola, arrestato

Arrestato e condotto in carcere il 38enne che, a maggio 2022, a Siracusa, aveva esploso dei colpi di pistola contro il cugino, ferendolo a una gamba. L’uomo, con precedenti in materia di armi e associazione di tipo mafioso, e’ stato condannato a 2 anni, un mese e 25 giorni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo di armi in luogo pubblico, favoreggiamento personale e danneggiamento. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla procura di Siracusa.