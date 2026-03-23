Agrigento

I lavori alla Mosella, il sindaco Miccichè: “Rilevante traguardo per Agrigento”

Le parole del sindaco Franco Miccichè sui lavori di manutenzione straordinaria della Mosella

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Agrigento gli uffici comunali preposti e la direzione dei lavori hanno firmato il verbale di consegna delle opere di manutenzione straordinaria della strada “Mosella” ad Agrigento, arteria strategica di collegamento tra la Strada statale 640 e la Strada statale 115. L’opera, finanziata con 3,5 milioni di euro solo per i lavori, prevede la ricostruzione della carreggiata e del manto bituminoso, la sostituzione dei giunti sui viadotti, il rinnovo delle barriere di sicurezza, il risanamento delle strutture in cemento armato e il miglioramento della segnaletica. La conclusione dei lavori è attesa entro un anno. 

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commenta: “Si tratta di un rilevante traguardo infrastrutturale per la città di Agrigento. La “Mosella” è da sempre un percorso cruciale nella viabilità del territorio, allorchè, tra l’altro, accelera la prosecuzione del tracciato agevolando il collegamento alle due statali 640 e 115 scavalcando il Villaggio Mosè e decongestionando di conseguenza il transito nel centro urbano e commerciale. L’amministrazione comunale, l’assessore alle Infrastrutture, Gerlando Principato e l’Ufficio tecnico comunale hanno testimoniato impegno e tenacia nel reperire i finanziamenti e progettare i lavori fino all’odierna firma del verbale per la consegna del cantiere, a riprova che il lavoro di squadra, che ha sempre contraddistinto il nostro operato, determina risultati concreti e tangibili per la città e il suo progresso infrastrutturale.”

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