Ha lavorato a fianco di Livatino, Luigi D’Angelo racconta la quotidianità professionale del giudice ucciso dalla Mafia

In occasione del 36esimo anniversario della morte del giudice beato Rosario Livatino nella sala della Biblioteca Lucchesiana è stato presentato il volume: “Rosario Livatino tra magistratura e fede operosa” scritto da Luigi D’Angelo.

È il racconto di chi ha conosciuto Livatino, ne ha osservato il metodo di lavoro e ne ha condiviso la quotidianità professionale. Luigi D’Angelo ripercorre la formazione del giovane Rosario attraverso quattro esperienze decisive: la famiglia; la scuola classica di Canicattì e l’insegnamento della professoressa Ida Abate; il rinnovamento ecclesiale del Concilio Vaticano II; la magistratura, vissuta da Livatino come scelta professionale e vocazione al servizio. Nel libro una parte è dedicata al biennio 1984-1986. Le annotazioni delle agende personali di Livatino vengono ricollocate nel contesto della sua attività giudiziaria e, in particolare, della fase istruttoria del processo “Ferro + 44”. È in quegli anni che nei suoi diari compare la sigla “S.T.D.”, comunemente interpretata come “Sub Tutela Dei”.

A portare i saluti iniziali Don Angelo Chillura. Alla presentazione accanto all’autore hanno partecipato mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, postulatore della fase romana della causa di canonizzazione; Toni Mira, giornalista, già capo della redazione romana di Avvenire; don Giuseppe Cumbo, Vicario Generale della diocesi di Agrigento. A moderare l’incontro Luigi Mula, giornalista.