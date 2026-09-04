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Ferito alla testa da proiettile, 40enne in ospedale: al via indagini

Si indaga per ricostruire la dinamica, individuare il movente e l'autore

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di 40 anni e’ stato ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco. E’ successo, secondo quanto ricostruito, nei pressi di via Mazzola, allo Zen 2 a Palermo. L’uomo e’ riuscito a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove e’ stato ricoverato, vigile e cosciente, con una ogiva tra la nuca e l’orecchio. A indagare sono gli investigatori della squadra mobile di Palermo che hanno sentito conoscenti e familiari per cercare di ricostruire la dinamica, individuare il movente e l’autore dello sparo.

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