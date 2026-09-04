Siccità e caldo, il Comune di Menfi chiede il riconoscimento dello stato di calamità per il comparto agricolo

Con una deliberazione approvata in data odierna, la Giunta Comunale di Menfi ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento del carattere eccezionale degli eventi calamitosi e l’adozione delle conseguenti misure di sostegno a favore del comparto agricolo.

La richiesta nasce dalla situazione di eccezionale siccità e dalle prolungate ondate di calore che hanno interessato il territorio, determinando condizioni particolarmente critiche per l’agricoltura e causando una grave riduzione delle produzioni.

Particolare preoccupazione riguarda il comparto vitivinicolo, settore strategico per l’economia e l’identità produttiva di Menfi, che ha subito pesanti conseguenze a causa delle condizioni climatiche avverse.

L’Amministrazione Comunale ritiene necessario che venga riconosciuto formalmente il carattere eccezionale degli eventi e che siano attivate tutte le misure di sostegno previste dalla normativa per consentire alle aziende agricole colpite di affrontare le perdite subite e continuare la propria attività.

«Quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo non può essere considerata una semplice difficoltà stagionale – dichiara il Vice Sindaco Sandro La Placa–. La siccità prolungata e le temperature eccezionalmente elevate hanno prodotto effetti concreti sulle nostre campagne e sulle produzioni agricole, con particolare riferimento alla viticoltura. È nostro dovere istituzionale sostenere le aziende e chiedere che vengano riconosciuti i danni provocati da una situazione climatica straordinaria.»

La deliberazione rappresenta quindi un primo passo per consentire l’attivazione delle procedure presso gli organismi competenti e per tutelare il reddito e la capacità produttiva degli agricoltori menfitani, che rappresentano una componente fondamentale dell’economia locale.

«Menfi è una comunità agricola e vitivinicola – conclude l’Assessore all’agricoltura Franco Gagliano – e quando le nostre aziende vengono messe in difficoltà da eventi eccezionali, le istituzioni devono essere al loro fianco. Chiederemo che questa istanza venga valutata con la massima attenzione e che siano messe in campo tutte le misure necessarie per sostenere il nostro comparto agricolo.»

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire l’iter della richiesta, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione delle aziende agricole del territorio.