Open day “Il cuore delle mamme”: prevenzione cardiovascolare e lavoro interdisciplinare per una gravidanza più sicura

Il prossimo martedì 29 settembre, dalle ore 9 alle 13, il reparto di Cardiologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento (5° piano, Scala B) ospiterà l’Open Day “Il cuore delle mamme in gravidanza e salute cardiovascolare”, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute della donna durante la gravidanza.

L’evento, promosso nell’ambito dell’Open Week e del programma Bollino Rosa, nasce dalla collaborazione tra le U.O.C. di Cardiologia e di Ostetricia e Ginecologia del presidio agrigentino.

Nel corso della mattinata tutta la cittadinanza e, in particolare, le future mamme potranno incontrare gli specialisti, ricevere informazioni, effettuare check-up gratuiti, misurare la pressione arteriosa e approfondire il proprio rischio cardiovascolare. Saranno inoltre disponibili indicazioni sugli stili di vita, sull’alimentazione e sull’attività fisica in gravidanza, a cura della dietista Viviana Danile.

La gravidanza comporta importanti cambiamenti per l’organismo e, in alcuni casi, può rendere più evidenti condizioni cardiovascolari preesistenti o favorire problematiche come ipertensione e alterazioni del ritmo cardiaco. La prevenzione e il monitoraggio assumono quindi un ruolo fondamentale. La collaborazione tra ginecologi, ostetrici, cardiologi e personale infermieristico consente di costruire percorsi personalizzati, finalizzati alla tutela della salute della mamma e del bambino.

«Prendersi cura del cuore della futura mamma – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne – significa proteggere due vite e costruire prospettivepiù sicure per entrambi. Questa iniziativa testimonia concretamente il valore di un’assistenza multidisciplinare e di una sanità sempre più orientata alla prevenzione. È inoltre un’attività resa possibile dal conferimento di tre Bollini Rosa, il massimo attribuito dalla Fondazione Onda, all’ospedale di Agrigento per il biennio 2026-2027. Un riconoscimento che valorizza i servizi dedicati alla salute femminile e ci impegna a proseguire su questa strada».

L’iniziativa è curata dal dottor Ennio Ciotta, direttore dell’U.O.C. di Cardiologia, e dalla dottoressa Maria Rita Falco Abramo, direttrice dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, con il contributo della dottoressa Giorgia Bongiorno, referente per il reparto di Cardiologia, e della dottoressa Mariangela Genuardi per il Bollino Rosa. Fondamentale la collaborazione del personale delle due Unità operative, delle coordinatrici e, in particolare, delle dottoresse Claudia Visconti e Margherita Maniscalco, cardiologhe, e della dottoressa Linda Ferraro.