Agrigento

Il Lions Club Agrigento Host dona 2.500 euro alle suore della Comunità “Porta Aperta”

La somma servirà per ricostruire la tenda della comunità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Villa Bonfiglio di Agrigento, il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Egla Tornambè Corallo, ha consegnato simbolicamente – attraverso un grande assegno – la somma di 2.500 euro – somma donata alle suore missionarie della Comunità “Porta Aperta” di Agrigento.

Il gesto rappresenta un segno tangibile di solidarietà nei confronti delle religiose, vittime lo scorso luglio di un grave atto incendiario che ha distrutto la tenda adibita a centro di incontro e socialità, uno spazio che per anni ha accolto giovani, anziani e famiglie, diventando punto di riferimento per Agrigento.

Alla cerimonia hanno preso parte il Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Diego Taviano, con i componenti del suo Staff, insieme al Presidente della X Circoscrizione, Mariella Antinoro e al Presidente della Zona 26, Giuseppe Arnone. Presenti anche una delegazione dei soci del Club, a testimonianza di una partecipazione corale e sentita.

Nel suo intervento, il Governatore Diego Taviano ha dichiarato: «Il contributo del Lions Club Agrigento Host non è soltanto un aiuto economico, ma un atto di speranza e di fiducia. Di fronte a episodi che feriscono la coesione sociale, la risposta deve essere sempre quella della solidarietà e della ricostruzione. Questo è il senso autentico del nostro impegno lionistico».

La Presidente Egla Tornambè Corallo ha aggiunto: «Abbiamo sentito il dovere morale di essere accanto alle suore missionarie in questo momento difficile, perché la loro opera rappresenta un faro di accoglienza e di sostegno per chi vive fragilità. Restituire forza a chi dedica la vita agli altri significa restituire forza all’intera comunità».

Con questa iniziativa, il Lions Club Agrigento Host rinnova il proprio impegno al servizio del territorio e delle persone più vulnerabili, riaffermando i valori di solidarietà, inclusione e fraternità che contraddistinguono l’associazione a livello internazionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Coltivava marijuana in casa, arrestato 72enne
Agrigento

La Polizia oggi celebra San Michele Arcangelo, simbolo di giustizia e protezione
Ragusa

Sorpresi a pescare illegalmente ricci di mare, identificati due pescatori
Giudiziaria

Corruzione, il presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente dell’Asp”
Palermo

Rissa durante la festa patronale, scene di panico e paura
Agrigento

Il Lions Club Agrigento Host dona 2.500 euro alle suore della Comunità “Porta Aperta”