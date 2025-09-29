Agrigento

Lite tra minorenni in via Atenea, ragazzina prende a calci un poliziotto: denunciata 

A finire nei guai una ragazzina di 16 anni, denunciata per aver colpito con un calcio un agente intervenuto per sedare la lite

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Una lite tra minorenni si è verificata nella serata di sabato nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea. Due gruppi di giovani, per motivi sconosciuti, si sono insultati a vicenda.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente ma una ragazzina di 16 anni, tra le più esagitate, ha ben pensato di sferrare un calcio ad un agente. Lo riporta il quotidiano La Sicilia.

Per questo motivo la minorenne è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La giovane è stata portata in questura ed identificata. 

