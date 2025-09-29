Apertura

Volantini anonimi con prestazioni sessuali a Canicattì, donna nel mirino 

Nel volantino, oltre al nome, cognome e numero di telefono, viene riportato l’annuncio di prestazioni sessuali a basso costo

Pubblicato 35 secondi fa
Da Redazione

Volantini anonimi dal contenuto denigratorio e offensivo nei confronti di una ignara donna sono stati diffusi a tappeto per le vie del centro di Canicattì. Il contenuto del “pizzino” non lascia spazi all’immaginazione e, oltre a riportare nome, cognome e numero di telefono di una ragazza, annuncia prestazioni sessuali a basso costo.

Il fatto non è passato certamente inosservato ai tanti canicattinesi compresa anche la stessa vittima dell’indecente azione. La ragazza si è presentata dalla forze dell’ordine denunciando quanto stava accadendo. Al via le indagini per scoprire chi ci sia dietro a questa spregevole iniziativa. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. 

