Il maggiore Vincenzo Lattuca è il nuovo comandante della polizia locale di Agrigento

Il maggiore dei carabinieri in pensione, Vincenzo Lattuca, e’ il nuovo comandante della polizia municipale di Agrigento. L’incarico, a titolo gratuito e per un anno (o, comunque, non oltre la durata del mandato dell’attuale amministrazione), e’ stato deciso dal sindaco Francesco Micciche’ sulla base della valutazione dei cinque candidati che si sono proposti partecipando a un bando. Quattro in realta’, perche’ un quinto (Antonio Ardizzone), ha presentato la domanda oltre i termini. Gli altri aspiranti comandanti erano: Antonino Tutino, Sabrina Turano e Domenico Costanzino.

Non si e’ trattato di un concorso, con la formazione di una graduatoria e la relativa procedura, ma di un bando esplorativo per la valutazione dei curricula. Il Comune di Agrigento, in questo modo, tenta di voltare pagina dopo l’arresto dell’ex capo dei vigili, nonche’ capo di gabinetto del sindaco, Gaetano Di Giovanni, tutt’ora agli arresti domiciliari e sotto processo per corruzione: il pm, nei suoi confronti, ha chiesto la condanna a 5 anni. Sia Lattuca che Turano, inoltre, hanno risposto alla convocazione per un colloquio di approfondimento. Lattuca, di recente in pensione nell’Arma, nell’Agrigentino ha lavorato a Sciacca ed e’ stato a capo del nucleo operativo della Compagnia.