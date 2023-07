Il ministro Locatelli ad Agrigento: “Valle dei Templi modello di inclusione”

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nella giornata di ieri ha visitato il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, accompagnata dal Direttore del Parco Roberto Sciarratta.

“Un’occasione importante per conoscere da vicino i progetti realizzati dal Parco Archeologico per l’accoglienza di tutti i visitatori e per valorizzare un modello di accessibilità sul quale il Direttore Sciarratta e il suo staff lavorano da tempo. Agrigento sarà la prossima Capitale della Cultura 2025 – spiega il Ministro Locatelli – e la Valle dei Templi sarà protagonista con attività, iniziative e una rete strutturata di percorsi turistici e culturali. Il Parco ha sviluppato servizi in grado di intercettare sempre più visitatori e di sviluppare per loro un’accoglienza inclusiva anche attraverso la disponibilità di carrozzine elettriche per la visita di tutto il Parco, percorsi accessibili e con progetti sempre più ambiziosi che anche nei prossimi mesi sapranno eliminare altre barriere quali quelle a livello sensoriale e cognitivo”.

“Ci sono ancora molte sfide da vincere per il futuro per garantire a tutti la piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica, come previsto dai principi fondanti della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – conclude il Ministro Locatelli -, ma sono certa che se uniamo le forze riusciremo a invertire l’ordine delle priorità e a investire anche nella cultura, nel turismo, nello sport e nella valorizzazione di ogni persona e dei suoi diritti”.