Basket

Fortitudo Agrigento, vittoria su Omegna per 63-62

Nel prossimo turno i Giganti saranno impegnati domenica 18 ottobre alle ore 12 contro la LTC Group Sangiorgese Basket

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Una vittoria sofferta, combattuta fino all’ultimo pallone. La Moncada Energy Agrigento supera Omegna 63-62 al termine di una partita intensa ed equilibrata per tutti i 40 minuti. Omegna non ha mai mollato, restando sempre aggrappata alla gara, ma i Giganti, ancora privi di Bryce Douvier, hanno risposto con carattere, energia e grande determinazione, lottando su ogni possesso fino alla sirena finale. Adesso appena 24 ore per recuperare, poi subito di nuovo in palestra: nel prossimo turno i Giganti saranno impegnati domenica 18 ottobre alle ore 12 contro la LTC Group Sangiorgese Basket.

Moncada Energy Agrigento 63 – Omegna 62.

Moncada Energy Agrigento 63 –  Fulgor Omegna 62
Moncada Energy Agrigento: Cepic 23, Conte 20, Nicoli 8, Trapani 6, Mazzantini 2, Boniciolli, Carr, Chiarastella 2, Truglio 2, Douvier, Callea, Iacono Quarantino. All. D. Cagnardi.
Fulgor Omegna: Angelucci 8, Guerra 8, Caramelli, Contento 8, Santi, Morandotti 5, Balanzoni 12, Del Sole, Misters 14, Odah 7. All. Belletti.
Arbitri: Di Gennaro di Roma (Rm), Fornaro di Mentana (Rm), Marcelli Leonardo di Roma (Rm).
Parziali: 19-21, 22-12, 7-12, 13-17.

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