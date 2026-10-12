Fortitudo Agrigento, vittoria su Omegna per 63-62

Una vittoria sofferta, combattuta fino all’ultimo pallone. La Moncada Energy Agrigento supera Omegna 63-62 al termine di una partita intensa ed equilibrata per tutti i 40 minuti. Omegna non ha mai mollato, restando sempre aggrappata alla gara, ma i Giganti, ancora privi di Bryce Douvier, hanno risposto con carattere, energia e grande determinazione, lottando su ogni possesso fino alla sirena finale. Adesso appena 24 ore per recuperare, poi subito di nuovo in palestra: nel prossimo turno i Giganti saranno impegnati domenica 18 ottobre alle ore 12 contro la LTC Group Sangiorgese Basket.

Moncada Energy Agrigento 63 – Omegna 62.

Moncada Energy Agrigento 63 – Fulgor Omegna 62

Moncada Energy Agrigento: Cepic 23, Conte 20, Nicoli 8, Trapani 6, Mazzantini 2, Boniciolli, Carr, Chiarastella 2, Truglio 2, Douvier, Callea, Iacono Quarantino. All. D. Cagnardi.

Fulgor Omegna: Angelucci 8, Guerra 8, Caramelli, Contento 8, Santi, Morandotti 5, Balanzoni 12, Del Sole, Misters 14, Odah 7. All. Belletti.

Arbitri: Di Gennaro di Roma (Rm), Fornaro di Mentana (Rm), Marcelli Leonardo di Roma (Rm).

Parziali: 19-21, 22-12, 7-12, 13-17.