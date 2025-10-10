Agrigento

Incendio auto ex assessore Ciulla, perquisite abitazioni

I carabinieri e la Polizia cercano elementi utili per risalire ai responsabili

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

 Proseguono le indagini sull’incendio che ha distrutto le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla e della moglie. I carabinieri hanno perquisito due abitazioni e intensificato i controlli nel quartiere di Villaseta, mentre si rafforza l’ipotesi di un gesto doloso.

Le perquisizioni hanno riguardato due persone, una delle quali imputata nell’ambito dell’inchiesta sul clan mafioso di Villaseta, alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili. Le vetture, una Bmw X3 e una Peugeot, erano parcheggiate in via Amari e sono state completamente distrutte. Il sospettato e’ inoltre sotto processo per accuse analoghe.

Contestualmente, i militari dell’Arma insieme alla Polizia hanno avviato un controllo straordinario del territorio con posti di blocco, multe e verifiche sulla circolazione stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Agrigento e condotte dai carabinieri del comando provinciale.

