Agrigento

Poste, in provincia di Agrigento con “seguimi” la corrispondenza viene in vacanza con te 

È una soluzione ideale per chi cambia casa, si trasferisce per motivi di lavoro o studio, oppure trascorre lunghi periodi in una residenza diversa da quella abituale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini della provincia di Agrigento il servizio Seguimi, pensato per garantire la continuità nella ricezione della corrispondenza anche in caso di trasferimenti temporanei o definitivi. Il servizio consente di inoltrare la posta indirizzata a un vecchio recapito verso un nuovo indirizzo, in Italia o all’estero. È una soluzione ideale per chi cambia casa, si trasferisce per motivi di lavoro o studio, oppure trascorre lunghi periodi in una residenza diversa da quella abituale. Grazie a Seguimi è possibile continuare a ricevere la corrispondenza in modo semplice e sicuro.

Il servizio può essere attivato negli uffici postali abilitati dell’Agrigentino o attraverso i canali digitali aziendali secondo le modalità previste e la sua durata è personalizzabile in base a ogni esigenza. Poste Italiane conferma in questo modo il proprio impegno nell’offrire servizi innovativi e vicini alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese, garantendo affidabilità, flessibilità e continuità nella gestione della corrispondenza. Ulteriori informazioni su Seguimi sono disponibili sul sito poste.it nella sezione dedicata.

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