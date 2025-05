Infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero, formazione all’ASP di Agrigento

Argomento delicatissimo e di grande rilievo sanitario trattato questa mattina nell’ambito di un evento formativo presso la Cittadella della Salute di Agrigento. Medici, infermieri e professionisti sanitari si sono infatti confrontati attivamente sul tema delle infezioni ospedaliere e sulle strategie di prevenzione. Non a caso, relatore d’eccezione per il progetto odierno è stato il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Raffaele Elia, che ha condotto, in prima persona, la didattica della giornata. Discusse, in particolar modo, le metodiche indispensabili per la sanificazione di superfici, dispositivi medici e ambienti, e per lo smaltimento corretto di rifiuti potenzialmente infetti, la corretta applicazione delle precauzioni standard e quelle aggiuntive da contatto, droplet e via aerea, con particolare riferimento al saper indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all’igiene delle mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e asettico. Approfondite anche le principali categorie di infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero (infezioni del sito chirurgico, infezioni correlate a catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a catetere vescicale, infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche vascolari/ortopediche, polmoniti associate a intubazione, diarrea da C. difficile).

L’iniziativa è stata parte di un percorso più ampio sulla prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (PNRR – M6C2 2.2 b) fortemente voluta dalla Regione Sicilia e, presso l’ASP di Agrigento, è stata realizzata dall’UOS Formazione, diretta da Adriano Filadelfio Cracò, con la dirigente Letizia Drogo.