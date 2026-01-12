Investito da un’auto mentre attraversa la strada, ottantenne in ospedale (VIDEO)





Momenti di panico questa mattina nel centro di Agrigento. Un anziano è stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava la strada. È successo nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Prefettura della Città dei templi.

Il pensionato si trovava in compagnia della moglie e stavano attraversando la strada quando una Fiat Panda, condotta da una signora, lo ha preso in pieno. L’uomo è caduto rovinosamente sul selciato sbattendo la testa. Immediati i soccorsi con il personale sanitario che è intervenuto sul posto. L’anziano è stato trasferito in ospedale. Presenti anche polizia, carabinieri e vigili urbani. La conducente dell’auto è rimasta immobile e sotto shock.