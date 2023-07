L’ultimo saluto a Ilenia Bonanno, la 45enne uccisa dal marito ad Agrigento

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Ilenia Bonanno, la quarantacinquenne madre di due figli uccisa dal marito giovedì mattina al culmine di una lite ad Agrigento. I funerali si sono celebrati nella chiesa Madonna della Divina Provvidenza nel quartiere del campo sportivo. Alle esequie hanno partecipato tante persone tra rabbia e dolore.

L’uscita del feretro è stata accompagnata da un lungo silenzio seguito da un caloroso applauso in memoria di Ilenia. Un cordone con dei palloncini bianchi si è levato in cielo. La drammatica vicenda si è verificata giovedì mattina, in una palazzina in via Alessio Di Giovanni, nel popoloso quartiere di Fontanelle. Una lite, l’ennesima, culminata questa volta nel sangue. Prima l’omicidio di Ilenia, poi il suicidio del marito Daniele Gallo Cassarino, 47 anni.

I suoi funerali si sono celebrati ieri. La procura di Agrigento, dopo aver disposto l’autopsia, ha dissequestrato le salme permettendo così la celebrazione del rito funebre. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Agrigento, sono ormai in dirittura d’arrivo. Ma oggi è il momento del silenzio e della preghiera. Agrigento ha ricordato così, commossa, Ilenia.