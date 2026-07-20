Maddalusa, attivato il C.O.C: al via le richieste di approvvigionamento idrico

La Protezione Civile Comunale rende noto che, a seguito dell’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) conseguente all’Ordinanza Sindacale riguardante la criticità di approvvigionamento idrico di Maddalusa, per come concordato nei Tavoli Tecnici del 7 e 15 Luglio u.s. convocati da S.E. il Prefetto, a partire da stamattina, lunedì 20 Luglio, potranno essere presentate le richieste di fornitura per tutti i soggetti e i nuclei familiari aventi diritto. Si precisa che il C.O.C. è stato attivato per poter dare tutte le necessarie informazioni riguardanti l’iter da seguire per i richiedenti aventi titolo e per gestire le richieste di approvvigionamento con le autobotti comunali. Si informa la cittadinanza che il C.O.C. sarà operativo al numero 0922590520 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30, il modulo di dichiarazione sostitutiva, da allegare alla richiesta di fornitura, da presentare all’ufficio di protocollo del Comune di Agrigento (servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it) può essere scaricato dal sito istituzionale dell’ente nella sezione notizie e/o dall’albo pretorio online.