Agrigento

Mala movida e amministrative ad Agrigento e Ribera, vertice in Prefettura

Più controlli nelle zone sensibili teatro di risse e attenzione alla campagna elettorale

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Salvatore Caccamo, ha esaminato alcune istanze provenienti dal territorio – segnatamente dalla Città di Agrigento e dal Comune di Ribera – relativamente ai temi della sicurezza e del decoro urbano. 

In particolare, unitamente al Sindaco di Agrigento, sono state esaminate modalità operative allo scopo di rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e contrasto al fenomeno della “mala movida”, con l’individuazione di ulteriori zone sensibili che saranno oggetto di maggiore presidio delle Forze dell’ordine.  Inoltre, è stata disposta la prosecuzione dei servizi interforze a carattere anti-abusivismo nella località di San Leone, al fine di non vanificare i pregevoli risultati ottenuti in occasione delle attività di prevenzione svolte nelle decorse settimane, che hanno riportato la zona in questione a livelli ottimali di decoro e vivibilità. 

Relativamente ai recenti episodi di cronaca occorsi nel Comune di Ribera, il Consesso, unitamente al Sindaco del citato Comune, ha individuato le modalità operative tese a prevenire l’ulteriore compimento di fatti illeciti nel centro storico cittadino. 

In conclusione di seduta, il Prefetto Caccamo ha richiamato la particolare attenzione dei presenti affinché la campagna elettorale per le imminenti elezioni amministrative possa svolgersi in un contesto di sana competizione, richiamando gli obblighi di partiti politici e candidati e gli ultimi orientamenti dell’Autorità Garante delle Comunicazioni in materia di parità di accesso agli organi di informazione. 

Sempre in relazione alle prossime elezioni amministrative, il Prefetto ha assicurato che gli adempimenti di competenza della Prefettura e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali saranno disimpegnati con la massima attenzione alle disposizioni normative vigenti, specie con riferimento alla presentazione delle liste.

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