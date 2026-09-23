Agrigento

Maltempo, al lavoro per la rimozione di fango e detriti sulle strade provinciali 

Il personale del Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale ha intensificato le attività operando, senza interruzione, per ripristinare e mantenere le condizioni di sicurezza elimimando il materiale trascinato lungo  lungo le arterie

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Continuano senza sosta gli interventi di sgombero da fango e detriti lungo le strade provinciali  dopo le avverse condizioni atmosferiche. 

Il personale del Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale ha intensificato le attività operando, senza interruzione, per ripristinare e mantenere le condizioni di sicurezza elimimando il materiale trascinato lungo  lungo le arterie.  La viabilità risulta, adesso,  regolare e le strade sono transitabili. Quasi tutte le  carreggiate sono state liberate ed il personale tecnico continua a monitorare la situazione  intervenendo, se necessario.  Il lavoro prosegue con la massima attenzione, per garantire la sicurezza degli automobilisti e la piena fruibilità della rete viaria provinciale. Sono state  riaperte al transito le strade provinciali n. SP 1 Spinasanta-Villaseta, la SP 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti e la SPR ex regionale  n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea, letteralmente invase da fango e detriti con notevoli disagi in tutto il comprensorio del capoluogo. 

Il  transito è consentito nel rispetto della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità in quanto, i mezzi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento,  continuano ad affettuare interventi di rimozione dei detriti, con parte di asfalto, occupato da residui di fango.  Interventi sono stati eseguiti anche sulla SP n. 4 Panoramica dei Templi. In azione anche l’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio attivato immeidtamente.  Ed il Presidente dell’Ente, Giuseppe Pendolino, sottolinea, l’impegno del personale tecnico e dei tanti operatori al servizio della comunità agrigentina invitando automobilisti a rispettare i limiti ed a procedere con  prudenza. 

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