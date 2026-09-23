Aveva 102 tartarughe di specie protetta nel giardino di casa, scatta il sequestro

Centodue esemplari di tartarughe della specie Testudo Hermanni, di varie dimensioni, sono stati trovati nel giardino di una casa a Trecastagni (Catania) e sequestrati dai militari del Nucleo carabinieri Cites di Catania, insieme a personale veterinario dell’Asp di Gravina. Questa specie e’ protetta dalla Convenzione internazionale Cites a causa del rischio di estinzione per effetto del bracconaggio e del traffico illegale. Gli esemplari rinvenuti, infatti, almeno quelli adulti, sono stati sicuramente prelevati dal loro ambiente naturale e in seguito, presumibilmente, si sono riprodotti in cattivita’.

Le tartarughe ritrovate erano detenute in assenza di documentazione e autorizzazione e in particolare del prescritto certificato Cites. A conclusione delle operazioni, gli esemplari sono stati sequestrati e affidati alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania mentre l’uomo che aveva chiuso le tartarughe nel giardino di casa, e’ stato denunciato per ricettazione, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Nel corso del controllo, peraltro, i militari hanno anche accertato che l’abitazione aveva l’allaccio abusivo alla rete elettrica e per tale ragione il proprietario e’ stato denunciato per furto aggravato di energia.