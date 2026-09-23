Catania

Monossido di carbonio in albergo, indagini sulla morte di un turista: sequestrata la struttura

Dalle verifiche dei vigili del fuoco sarebbe emerso che "la dispersione di monossido di carbonio potrebbe essere dovuta a un malfunzionamento dell'impianto di evacuazione di gas

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

L’inchiesta aperta due giorni dalla Procura di Catania sull’intossicazione da monossido di carbonio a 32 ospiti e sei dipendenti dello storico albergo Rifugio Sapienza, a quota 1.910 metri sull’Etna, si allarga. I magistrati vogliono “individuare l’origine dellaa dispersione del monossido di carbonio all’interno della struttura” e anche “accertare se il decesso di un ospite, verificatosi nei giorni precedenti, sia causalmente riconducibile all’esposizione allo stesso gas”.

L’ultimo riferimento è alla morte, lo scorso 16 settembre, di un turista di 66 anni originario di Singapore. L’esame medico legale aveva escluso la morte violenta, adesso il procuratore Francesco Curcio, l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Chiara Milazzo, hanno disposto “il sequestro probatorio dell’intera struttura ricettiva” per “consentire l’ulteriore approfondimento degli accertamenti, verificare lo stato e la funzionalità degli impianti e determinare con esattezza le cause dell’accaduto”. Disposta l’autopsia sul turista deceduto. Dalle verifiche dei vigili del fuoco sarebbe emerso che “la dispersione di monossido di carbonio potrebbe essere dovuta a un malfunzionamento dell’impianto di evacuazione di gas combustibili di una caldaia alimentata a Gpl” che si trova “nei locali cucina, sottostanti le camere interessate” dove si trovavano gli ospiti dell’albergo che hanno fatto ricorso alle cure mediche all’ospedale Cannizzaro di Catania 

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